Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле конфискации имущества уехавших

В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться. «Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал Песков.