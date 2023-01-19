Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле конфискации имущества уехавших
Тема конфискации имущества уехавших россиян в Кремле не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не обсуждалась. И нет (позиции)», – ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли данная тема в Кремле и есть ли какая-то позиция у властей на этот счет.
Ранее сегодня вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество уехавших россиян для обеспечения сирот. Она подчеркнула, что в Госдуме не отступят «от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться».
13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться. «Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал Песков.