В Госдуме предложили использовать имущество уехавших россиян для обеспечения сирот
Имущество уехавших из страны россиян можно использовать для решения проблем, связанных с жильем у детей-сирот. С таким заявлением выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.
«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке», – сказала она (цит. по ТАСС).
Кузнецова подчеркнула, что в Госдуме не отступят «от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из России и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В Кремле насчет этого говорили, что необходимо предпринять все меры, чтобы уехавшие из страны россияне захотели вернуться. «Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В конце декабря 2022 г. изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предлагал сенатор Сергей Цеков. Конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации, считает он.