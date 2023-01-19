В Госдуме предложили использовать имущество уехавших россиян для обеспечения сирот

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке», – сказала она (цит. по ТАСС).