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Турчак призвал к скорейшему возвращению уехавших из страны россиян

Дискуссию о жестких мерах по отношению к ним парламентарии начали в декабре
Елена Мухаметшина Евгений Мездриков
Максим Стулов / Ведомости

Нужно сделать так, чтобы покинувшие страну россияне как можно скорее вернулись обратно, заявил журналистам первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. За исключением тех, кто позволил себе выпады в отношении страны и Вооруженных сил», — сказал он. Это важно для экономики страны, для семей и близких покинувших Россию людей, добавил сенатор.  

Власти РФ «должны делать все», чтобы уехавшие россияне захотели вернуться, говорил 13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал изымать имущество у граждан, которые уехали из РФ и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

В конце декабря 2022 г. изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предлагал сенатор Сергей Цеков. Конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации, считает он.

Первым о необходимости принять меры к уехавшим в начале декабря заявил сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас: «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».

Депутат-единоросс Андрей Исаев после этого говорил о том, что могут быть разработаны соответствующие поправки в законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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