Турчак призвал к скорейшему возвращению уехавших из страны россиян

Первым о необходимости принять меры к уехавшим в начале декабря заявил сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас: «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».