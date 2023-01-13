Конфисковать имущество у покинувших страну россиян будет трудно

Тема санкций для тех, кто зарабатывает деньги в России, а живет за границей и «занимается там идеологической работой по ту сторону фронта», обсуждается не первый день, подчеркивает Самокиш. По его словам, вопрос требует обсуждения и с технической точки зрения, и с точки зрения целесообразности. «Главный вопрос здесь – чего мы хотим добиться? Если мы говорим о том, что те или иные субъекты негативно комментируют или плодят фейки, то мы можем просто говорить о том, что это фейк, у нас родился еще один фейкомет. Либо мы можем использовать модель, которая больше похожа на ту, которую применяют наши «партнеры», которая связана с финансовыми санкциями за то или иное поведение», – сказал депутат.