Конфисковать имущество у покинувших страну россиян будет трудно

Конфисковать имущество у покинувших страну россиян будет трудноЮристы не видят возможности наказывать уехавших отдельно от остальных
Принятие поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ для конфискации имущества за оскорбление Вооруженных сил РФ в случае их появления возможно в течение одного-двух месяцев, заявил «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия»).
«Сама инициатива реализуема при прописывании или определении составов [преступления] в УК. Естественно, она должна обсуждаться на тех комитетах, которые занимаются уголовным законодательством, и на тех, которые занимаются имущественными вопросами. При желании поправки могут пройти во всех чтениях за месяц-два», — сказал он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») 13 января предложил конфисковывать имущество у граждан, которые покинули Россию и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Он считает, что существующих санкций за подобные действия недостаточно. УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии, отметил Володин.
Конфискация имущества за оскорбление Вооруженных сил РФ теоретически возможна, заявил позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас («Единая Россия»), но для этого «необходимы формулировки состава уголовного преступления».
Предложение Володина по традициям российского права может быть реализовано только «через УК», согласен зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). «Наша уголовная концепция говорит о том, что конфискация должна применяться в преступления имущественного характера, в преступления корыстного характера – взятка, грабеж, бандитизм, злоупотребление служебным положением. Конфисковать по закону можно то имущество, по которому доказано, что оно нажито преступным путем. Если человек совершает корыстное преступление, но нет доказательства, что оно нажито преступным путем, то это не значит, что будет применяться конфискация», – считает он.
Синельщиков отметил, что если соответствующая поправка поступит в нижнюю палату парламента, то комитет по госстроительству будет готов ее рассмотреть.
«Речь идет о несуществующем проекте, несуществующем тексте, который никто не видел, никто не анализировал. Решения у нас принимаются коллегиально, и со мной пока проект никто не обсуждал. Нет текста, нет комментария», — сообщил «Ведомостям» член думского комитета по госстроительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.
Тема санкций для тех, кто зарабатывает деньги в России, а живет за границей и «занимается там идеологической работой по ту сторону фронта», обсуждается не первый день, подчеркивает Самокиш. По его словам, вопрос требует обсуждения и с технической точки зрения, и с точки зрения целесообразности. «Главный вопрос здесь – чего мы хотим добиться? Если мы говорим о том, что те или иные субъекты негативно комментируют или плодят фейки, то мы можем просто говорить о том, что это фейк, у нас родился еще один фейкомет. Либо мы можем использовать модель, которая больше похожа на ту, которую применяют наши «партнеры», которая связана с финансовыми санкциями за то или иное поведение», – сказал депутат.
Исходя из слов Клишаса, конфискация имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ будет возможна только в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статьёй 280.3 УК РФ, считает адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Оксана Туманова. При этом установление такой меры исключительно в отношении граждан РФ, покинувших территорию России, представляется невозможным ввиду нарушения основополагающего принципа равенства в уголовном праве, заявила она «Ведомостям».
Технически введение такой меры возможно путём внесения изменений в главу 15.1 УК РФ, которая устанавливает положения о конфискации имущества вследствие совершения преступления, отмечает адвокат. Основанием для этого является либо незаконный характер получения такого имущества, либо непосредственное использование имущества в целях совершения преступления. «В связи с этим использование данного института в целях изъятия имущества у лиц, признанных виновных в дискредитации Вооруженных сил РФ, представляется в корне неверным. Также на данный момент неясен объём, в котором может быть произведена конфискация имущества, ввиду отсутствия каких-либо объективных рамок», – сообщила Туманова.
Согласно УК, объем конфискации имущества определяется исходя из оценки ущерба, который нанес преступник, или же из того, сколько он получил от преступной деятельности, подчеркивает ведущий юрист МКА «Князев и партнеры» Михаил Ганущак. Также возможна конфискация имущества, являющегося орудием совершения преступления, других механизмов в УК нет.
«С точки зрения права нельзя разделить россиян на находящихся в стране и за пределами территории РФ. Нормы уголовного законодательства должны быть для всех едины. Невозможно устанавливать меры уголовно-правового характера за преступление дифференцировано, когда одно действие для тех, кто уехал, влечет конфискацию имущества, а для тех, кто остался в стране – нет. Это противоречит общеправовому принципу равенства и нарушает положения Конституции РФ», – сказал Ганущак.
В рамках института конфискации имущества данная инициатива невозможна, согласен адвокат адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян. По его словам, изъятие имущества как мера уголовно-правового характера строится на том, что конфискация должна происходить по имуществу, которое имеет определенную связь с совершенным преступлением.
Нет ответственности без вины, а вина может быть установлена только вступившим в законную силу обвинительным приговором, говорит он. В том виде, в котором инициатива озвучивается сейчас, можно предположить, что речь идет о возбужденных уголовных делах в отношении лиц, которые, по мнению правоохранительных органов, занимаются дискредитацией ВС РФ или чем-то в рамках подобных новых статьей, полагает адвокат.
«Не существует норм, которые могут применяться в отношении всех уехавших. Вот они уехали — и поэтому на них распространяются нормы конфискации в рамках УК даже с потенциально возможными изменениями. Это не будет касаться лиц, которые являются релокантами и просто покинули территорию РФ. В любом случае требуется установление вины в совершении конкретного преступления», – отметил Саркисян.
До 1 мая необходимо разработать предложения об уголовной ответственности за дискриминацию россиян, живущих за рубежом, распорядился Владимир Путин. Россияне, которые покинули страну, но не высказывались о ней враждебно, являются гражданами РФ, за которых власти страны должны бороться, заявил 13 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал «не открывать какие-то ящики Пандоры» и отметил, что это сложный вопрос с юридической точки зрения.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель партийной фракции в Госдуме Геннадий Зюганов считает, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания. Нужно «максимально мобилизовать ресурсы и работать плотно в обществе, занимаясь патриотическим воспитанием», сказал он.
Впервые с подобной инициативой в конце декабря 2022 г. выступил член Совета Федерации Сергей Цеков. Он призвал конфисковать имущество у критикующих Россию из-за рубежа граждан и направить средства участникам спецоперации. Клишас эту инициативу раскритиковал. «Конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. Таков российский закон. О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи. Противоречит Конституции и закону»,— заявил он.