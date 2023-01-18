Газета
Политика

Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы

Ведомости

Работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые подлежат призыву, могут освободить от срочной службы. Этот вопрос будет решен в ближайшее время. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в 3 смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал глава государства.

Он допустил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Президент также подчеркнул, что государство постоянно оказывает поддержку оборонным предприятиям. 

По словам топ-менеджера предприятия оборонной промышленности, молодых людей допризывного возраста в оборонной промышленности немного, отрасль испытывает в основном дефицит квалифицированной рабочей силы. Но такое решение будет стимулировать идти молодежь в оборонную промышленность, ее можно охватить дополнительным обучением без отрыва от производства, и какой-то эффект от предложенной меры будет.

Ранее работников ОПК также освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер. 

Накануне, 17 января, на совещании по экономическим вопросам Путин поблагодарил сотрудников оборонных предприятий за их «напряженный, ответственный труд», а также отметил рост мощностей заводов. По словам президента, предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые — практически круглосуточно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных