Путин допустил освобождение работников ОПК от срочной службы
Работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые подлежат призыву, могут освободить от срочной службы. Этот вопрос будет решен в ближайшее время. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».
«С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в 3 смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», — сказал глава государства.
Он допустил, что этот вопрос будет решен в ближайшее время. Президент также подчеркнул, что государство постоянно оказывает поддержку оборонным предприятиям.
По словам топ-менеджера предприятия оборонной промышленности, молодых людей допризывного возраста в оборонной промышленности немного, отрасль испытывает в основном дефицит квалифицированной рабочей силы. Но такое решение будет стимулировать идти молодежь в оборонную промышленность, ее можно охватить дополнительным обучением без отрыва от производства, и какой-то эффект от предложенной меры будет.
Ранее работников ОПК также освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.
Накануне, 17 января, на совещании по экономическим вопросам Путин поблагодарил сотрудников оборонных предприятий за их «напряженный, ответственный труд», а также отметил рост мощностей заводов. По словам президента, предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые — практически круглосуточно.