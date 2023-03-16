Путин предложил ввести нефинансовую отчетность для компаний
Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести нефинансовую отчетность для компаний.
«Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона – для своей страны», – сказал президент.
По его словам, «практически все» имеют подобные социальные программы, но о них знают только в узком секторе. «Давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером», – заключил Путин.
Также президент предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний и на следующем съезде РСПП в будущем году наградить ее первых лауреатов.
В феврале 2020 г. Путин похвалил крупные предприятия за их социальные программы. Тогда он заявил, что не знает ни одной отечественной крупной компании, у которой не было бы программ соцразвития. По его словам, крупный бизнес «проделал огромный путь развития и стал действительно социально ориентированным» и «это очень здорово».
Ранее на съезде союза он отметил появившиеся возможности для бизнеса в России. По его словам, ее нельзя упускать, т. к. «не ровен час, некоторые ушедшие компании захотят вернуться».