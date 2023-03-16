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Экономика

Путин предложил ввести нефинансовую отчетность для компаний

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести нефинансовую отчетность для компаний.

«Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона – для своей страны», – сказал президент.

По его словам, «практически все» имеют подобные социальные программы, но о них знают только в узком секторе. «Давайте сделаем это достоянием всего общества. Это пойдет всем на пользу и будет хорошим примером», – заключил Путин.

Также президент предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний и на следующем съезде РСПП в будущем году наградить ее первых лауреатов.

В феврале 2020 г. Путин похвалил крупные предприятия за их социальные программы. Тогда он заявил, что не знает ни одной отечественной крупной компании, у которой не было бы программ соцразвития. По его словам, крупный бизнес «проделал огромный путь развития и стал действительно социально ориентированным» и «это очень здорово».

Ранее на съезде союза он отметил появившиеся возможности для бизнеса в России. По его словам, ее нельзя упускать, т. к. «не ровен час, некоторые ушедшие компании захотят вернуться».

Ранее по теме: Путин: бизнес не должен упустить шансы для развития после ухода зарубежных компаний

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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