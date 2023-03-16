Путин предложил ввести нефинансовую отчетность для компаний

В феврале 2020 г. Путин похвалил крупные предприятия за их социальные программы. Тогда он заявил, что не знает ни одной отечественной крупной компании, у которой не было бы программ соцразвития. По его словам, крупный бизнес «проделал огромный путь развития и стал действительно социально ориентированным» и «это очень здорово».