Путин: европейцам даже за репой придется ехать в Россию

«Дошло до того, что их руководители [западных стран] предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа – хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать. Уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.