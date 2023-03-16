Путин: европейцам даже за репой придется ехать в Россию
Урожай в России значительно превышает показатели в Европе, даже за репой им придется ехать в Россию. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Дошло до того, что их руководители [западных стран] предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа – хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать. Уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Путин напомнил, что в марте 2022 г. после начала спецоперации на Украине многие западные компании были вынуждены уйти с российского рынка под давлением властей. «Тогда зарубежные аналитики нам пророчили депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг, однако жизнь по-другому распорядилась», – отметил глава государства.
По словам Путина, западным странам будет сложно обойтись без российских удобрений, чтобы повысить урожайность. Президент отметил, что в целом ситуация с антироссийскими санкциями напоминает пословицу «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».
После начала спецоперации на Украине США неоднократно вводили санкции в отношении России. В частности, под ограничения в рамках пятого пакета попали и удобрения. В середине января газета Financial Time сообщала, что доходы российских экспортеров удобрений по итогам 2022 г. выросли на 70% до $16,7 млрд по сравнению с уровнем 2021 г. В числе импортеров были Индия, Турция и Вьетнам.