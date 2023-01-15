FT: доходы России от экспорта удобрений выросли на 70%
Доходы российских экспортеров удобрений в 2022 г. выросла на 70% из-за роста цен и несмотря на падение продаж на 10% и февральские прогнозы аналитиков о снижении уровня поставок, сообщает газета Financial Times (FT).
Газета со ссылкой на данные ООН пишет, что экспорт удобрений вырос за 10 месяцев прошлого года на 70% до $16,7 млрд по сравнению с уровнем 2021 г. Поставки продуктов питания и удобрений из России исключили из западных санкций в целях поддержки продовольственной безопасности, отмечает FT. В числе импортеров были Индия, Турция и Вьетнам.
«Очевидно, что такие страны, как Индия, были крупнейшими бенефициарами [с точки зрения импорта удобрений]», — сказал заместитель директора отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Йозеф Шмидхубер.
Однако в новом году Россия может перестать получать выгоду от растущих цен, отмечает газета. Более мягкая зима в Европе привела к падению цен на газ, что повлекло за собой снижение цен на удобрения, а производители в регионе стали наращивать свое производство. «Это означает, что импорт стран ЕС значительно сократится, и это хорошая новость для фермеров во всем мире», — сказал Шмидхубер.
Эксперты говорят, что запасы азота в мире достаточны, и ожидают дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий. При росте цен на российские удобрения экспорт аммиака, сырья для азотных удобрений, не восстановился, пишет FT. Это связано с закрытием трубопровода через Украину Тольятти – Одесса. Поставки аммиака снизились на 76% за 9 месяцев 2022 г.
Российские производители начиная с июня - июля прошлого года стали увеличивать поставки на рынки дружественных стран, сообщала ранее пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Так, экспорт российских удобрений в Индию вырос почти в три раза до 3,6 млн т, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также российские производители почти в 1,5 раза нарастили экспорт на Ближний Восток (прежде всего в Турцию) - до 700 000 т. Кроме того, «существенно увеличилась доля российских удобрений на рынке африканских стран». Поставки российского калия в Европу сократились в 2022 г. на 1,2 млн т до 0,7 млн т, экспорт фосфорных удобрений упал в 1,5 раза до 2 млн т.
В целом экспорт минеральных удобрений из России снизился в 2022 г. на 15%, это произошло в первую очередь из-за снижения вывоза калийных удобрений, пояснил «Ведомостям» представитель РАПУ.
15 ноября Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу в рамках зерновой сделки, продленной 18 ноября еще на 120 дней. За девять месяцев 2022 г. производство аммиака в России, по данным Росстата, сократилось на 14,1% до 12,7 млн т.
Совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин просил президента РФ помочь компании «в рамках зерновой сделки временно открыть и обеспечить в Одессе слив и транспортировку аммиака», который, по его словам, «может также идти в развивающиеся страны, в том числе Африку».
Вскоре после начала специальной военной операции ЕС ввел санкции в отношении акционеров крупнейших российских производителей удобрений, из-за чего компании столкнулись с проблемами в транспортировке, страховании и получении платежей от международных клиентов.