FT: доходы России от экспорта удобрений выросли на 70%

Российские производители начиная с июня - июля прошлого года стали увеличивать поставки на рынки дружественных стран, сообщала ранее пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Так, экспорт российских удобрений в Индию вырос почти в три раза до 3,6 млн т, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также российские производители почти в 1,5 раза нарастили экспорт на Ближний Восток (прежде всего в Турцию) - до 700 000 т. Кроме того, «существенно увеличилась доля российских удобрений на рынке африканских стран». Поставки российского калия в Европу сократились в 2022 г. на 1,2 млн т до 0,7 млн т, экспорт фосфорных удобрений упал в 1,5 раза до 2 млн т.