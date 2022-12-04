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В Совфеде и Госдуме предупредили ЕС о планах Киева сорвать транзит аммиака

Ведомости

Москва хочет обратить внимание Евросоюза на планы Киева устроить провокацию на трубопроводе Тольятти — Одесса, чтобы сорвать инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака, заявил «РИА Новости» Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Ранее сегодня агентство со ссылкой на неназванный «военно-дипломатический источник» сообщило, что на Украине идет подготовка к срыву инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака. Он утверждал, что на территории Одесского припортового завода «будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил».

«Обнародуя эту информацию, мы хотим заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации. Евросоюзу нужен аммиак, Россия готова его поставлять, но, если в результате действий Украины эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы», — сказал Цеков.

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Сенатор подчеркнул, что если эту провокацию удастся осуществить, ЕС должен будет расследовать случившееся. 

Возможные планы Киева также прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он заявил, что даже планы по осуществлению провокаций «на суде истории будут свидетельствовать о бесчеловечности существующего, установившегося в Киеве режима».

Экспорт российского аммиака транзитом через Украину будет возобновлен в течение одной-двух недель, заявил на этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он отметил, что если аммиакопровод не запустят в ближайшее время, то в 2023 г. возникнут проблемы с доступностью продовольствия. С российской стороны аммиак производит подконтрольный «Уралхиму» «Тольяттиазот», часть трубопровода до российско-украинской границы также принадлежит «Уралхиму». В 2020 г. по трубопроводу были прокачаны рекордные 2 млн т аммиака. Объект перестал функционировать после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г.

Принципиально ничто не мешает включить работу аммиакопровода в зерновую сделку, так как в возобновлении транспортировки заинтересованы все стороны, отмечал директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. России нужен экспорт, Украине – средства от транзита, заинтересованы и страны-получатели, заметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных