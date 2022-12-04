В Совфеде и Госдуме предупредили ЕС о планах Киева сорвать транзит аммиака

Экспорт российского аммиака транзитом через Украину будет возобновлен в течение одной-двух недель, заявил на этой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он отметил, что если аммиакопровод не запустят в ближайшее время, то в 2023 г. возникнут проблемы с доступностью продовольствия. С российской стороны аммиак производит подконтрольный «Уралхиму» «Тольяттиазот», часть трубопровода до российско-украинской границы также принадлежит «Уралхиму». В 2020 г. по трубопроводу были прокачаны рекордные 2 млн т аммиака. Объект перестал функционировать после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г.