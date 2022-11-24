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«Уралхим» попросил Путина помочь экспорту аммиака через Украину

Этот маршрут до военной спецоперации был основным для «Тольяттиазота»
Илья Лакстыгал Василий Милькин
до 24 февраля ТоАЗ поставлял аммиак на Украину, в Марокко, Турцию, Бельгию, Индию, Тунис, Грецию и Испанию / Андрей Гордеев / Ведомости

Россия проработает с ООН продленную 18 ноября зерновую сделку и вопрос возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. Об этом 23 ноября заявил президент РФ Владимир Путин председателю комиссии РСПП по минеральным удобрениям, совладельцу (владеет 48%) «Уралхима» Дмитрию Мазепину, передает пресс-служба Кремля.

Мазепин попросил Путина помочь компании «в рамках зерновой сделки временно открыть и обеспечить в Одессе слив и транспортировку аммиака» (сырье для производства азотных удобрений. – «Ведомости»), который, по его словам, «может также идти в развивающиеся страны, в том числе Африку». Предприниматель пояснил, что покупать аммиак на границе России и Украины и прокачивать далее предлагал американский трейдер Trammo. Но Киев поставил вопрос об оплате транзита, так как, по словам украинской стороны, «там [у российских и украинских контрагентов] нет банковских отношений».

«ООН нас кормила обещаниями, что при подписании новой зерновой сделки аммиак откроется. А сегодня мои ребята разговаривали с ООН, им сказали: «Сделка уже подключена, извините»», – сообщил Мазепин. «Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», – ответил на просьбу бизнесмена Путин.

Построенный в 1981 г. аммиакопровод Тольятти – Одесса (2417 км) идет от предприятия «Тольяттиазот» (ТоАЗ, с ноября 2021 г. контролируется «Уралхимом»). Максимальная мощность трубы – до 2,5 млн т в год. Часть трубопровода проходит по украинской территории, его конечный пункт – Одесский припортовый завод, где газ загружался на суда и отправлялся на экспорт. 400 000 т спроса ранее обеспечивал остановленный с 2014 г. украинский концерн «Стирол», куда вела боковая ветка (находится в Горловке, на территории национализировавшей его ДНР).

15 ноября британская Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу в рамках зерновой сделки, продленной 18 ноября еще на 120 дней. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил Reuters, что согласится с запуском аммиакопровода в случае освобождения Россией украинских военных, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков исключил тогда возможность такого размена.

Сейчас продолжают работу два трубопроводных маршрута, несмотря на СВО транспортирующих через Украину российское сырье в Европу. «Газпром» продолжает сниженные поставки в Европу через газотранспортную систему Украины (около 42–43 млн куб. м в сутки). Также через территорию, подконтрольную Киеву, идет поставка российской нефти в Европу.

Принципиально ничто не мешает включить работу аммиакопровода в зерновую сделку, так как в возобновлении транспортировки заинтересованы все стороны, говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. России нужен экспорт, Украине – средства от транзита, заинтересованы и страны-получатели, заметил он. Кортунов добавил, что это и вопрос глобальной продовольственной безопасности, по которой солидарны в G20, что показала итоговая декларация саммита «двадцатки» на Бали.

Но, по мнению эксперта, возможны осложнения, в связи с тем что Киев наверняка захочет увязать запуск аммиакопровода с торгом по дополнительным вопросам, не относящимся к зерновой сделке. Например, речь может пойти о гарантиях для украинской энергоинфраструктуры, полагает Кортунов.

В 2020 г. по аммиакопроводу были транспортированы рекордные 2 млн т. Объемы прокачки в 2021 г. ТоАЗ не раскрывал, но сообщал, что производство аммиака в прошлом году достигло исторического максимума в 3,05 млн т (на сайте предприятия говорится, что на экспорт уходит примерно 85% продукции). Украинским участком трубы управляет компания «Укрхимтрансаммиак», российской частью – «Трансаммиак».

Весной 2022 г. 93,8% «Трансаммиака» приобрела компания «Химактивинвест», аффилированная с «Уралхимом». Ранее в 2022 г. «Химактивинвест» консолидировал 80,66% ТоАЗа. 24 февраля в связи с началом СВО на Украине ТоАЗ прекратил транзит аммиака по трубопроводу и заявил о проработке железнодорожных маршрутов. В июне ТоАЗ заключил соглашение на оказание услуг по управлению железнодорожными отгрузками со специализированной компанией «Уралхим-транс».

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отмечает, что до 24 февраля ТоАЗ поставлял аммиак на Украину, в Марокко, Турцию, Бельгию, Индию, Тунис, Грецию и Испанию. Сейчас отчетность компании не раскрывается, а ФТС перестала публиковать данные по экспорту.

Калачев указывает, что за девять месяцев 2022 г. производство аммиака в России, по данным Росстата, сократилось на 14,1% до 12,7 млн т. «Это как раз те самые 2 млн т, которые экспортировал ТоАЗ», – отмечает он. В целом по стране производство азотных удобрений в январе – сентябре 2022 г. выросло год к году на 6,1% до 19,85 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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