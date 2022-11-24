«Уралхим» попросил Путина помочь экспорту аммиака через Украину

Калачев указывает, что за девять месяцев 2022 г. производство аммиака в России, по данным Росстата, сократилось на 14,1% до 12,7 млн т. «Это как раз те самые 2 млн т, которые экспортировал ТоАЗ», – отмечает он. В целом по стране производство азотных удобрений в январе – сентябре 2022 г. выросло год к году на 6,1% до 19,85 млн т.