Путин поручил проработать идею о социальной ипотеке для педагогов колледжей
Социальная ипотека для преподавателей среднего профессионального образования (колледжей, техникумов и др.) была бы важна, но это надо все проработать, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена. У нас там работает где-то около 500 000 человек, в целом – 500 с лишним. И средний уровень заработной платы там, так скажем, не самый высокий: где-то 47 с небольшим тысяч в среднем. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна», – сказал он (цит. по ТАСС)
Путин также добавил, что такой механизм был бы важен и для строительного сектора.
«Но это, разумеется, все нужно проработать. Это связано с бюджетными ограничениями и с тем, что бюджет сверстан. Но на будущее надо посмотреть, что можно сделать», – отметил глава государства, поручив правительству проработать этот вопрос.
В августе прошлого года Дом.РФ запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования. Эта программа ориентирована на жителей 13 наукоградов — в общей сложности более чем на 1,1 млн человек. Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье (от 8%), рефинансирования (от 6,7%), ипотеки на готовый дом (от 10,1%) и кредитов на строительство жилого дома (от 7,9%).