Путин поручил проработать идею о социальной ипотеке для педагогов колледжей

«Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена. У нас там работает где-то около 500 000 человек, в целом – 500 с лишним. И средний уровень заработной платы там, так скажем, не самый высокий: где-то 47 с небольшим тысяч в среднем. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна», – сказал он (цит. по ТАСС)