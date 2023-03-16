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Путин поручил проработать идею о социальной ипотеке для педагогов колледжей

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Социальная ипотека для преподавателей среднего профессионального образования (колледжей, техникумов и др.) была бы важна, но это надо все проработать, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена. У нас там работает где-то около 500 000 человек, в целом – 500 с лишним. И средний уровень заработной платы там, так скажем, не самый высокий: где-то 47 с небольшим тысяч в среднем. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна», – сказал он (цит. по ТАСС)

Путин также добавил, что такой механизм был бы важен и для строительного сектора.

«Но это, разумеется, все нужно проработать. Это связано с бюджетными ограничениями и с тем, что бюджет сверстан. Но на будущее надо посмотреть, что можно сделать», – отметил глава государства, поручив правительству проработать этот вопрос.

В августе прошлого года Дом.РФ запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования. Эта программа ориентирована на жителей 13 наукоградов — в общей сложности более чем на 1,1 млн человек. Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье (от 8%), рефинансирования (от 6,7%), ипотеки на готовый дом (от 10,1%) и кредитов на строительство жилого дома (от 7,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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