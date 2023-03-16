Объем вакансий на рынке труда за последний год вырос на 69%
Объем вакансий на российском рынке труда за последний год вырос на 69%, следует из данных «Авито Работа».
Наиболее активно развивающимися формами занятости стали трудоустройство на неполный рабочий день, гибкие графики, совмещение основной работы и подработки, самозанятость.
«Мы отмечаем активный рост востребованности новых форм занятости — предложение от исполнителей за год возросло на 14%, а ежемесячная аудитория этого раздела выросла с 15,1 до 25,3 млн пользователей. На 73% возросло количество вакансий с частичной занятостью и на 140% — число резюме. Это уверенно подтверждает изменения ландшафта рынка труда и занятости»», – подчеркнул управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.
По данным сервиса, на рынке труда также присутствует высокая конкуренция за молодые кадры, в том числе студентов.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что уровень безработицы в стране составляет 3,6%, что является историческим минимумом. При этом он признал, что произошло снижение на 1% показателей реальной заработной платы и реальных доходов населения. В то же время, считает Путин, «тенденция сейчас идет все-таки на повышение».
Он также заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны. Путин напомнил, как России предрекали падение ВВП на 20-25%, однако по итогам 2022 г. спад российской экономики составил 2,1%. Глава государства отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».