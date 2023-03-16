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Экономика

Объем вакансий на рынке труда за последний год вырос на 69%

Ведомости

Объем вакансий на российском рынке труда за последний год вырос на 69%, следует из данных «Авито Работа».

Наиболее активно развивающимися формами занятости стали трудоустройство на неполный рабочий день, гибкие графики, совмещение основной работы и подработки, самозанятость.

«Мы отмечаем активный рост востребованности новых форм занятости — предложение от исполнителей за год возросло на 14%, а ежемесячная аудитория этого раздела выросла с 15,1 до 25,3 млн пользователей. На 73% возросло количество вакансий с частичной занятостью и на 140% — число резюме. Это уверенно подтверждает изменения ландшафта рынка труда и занятости»», – подчеркнул управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.

По данным сервиса, на рынке труда также присутствует высокая конкуренция за молодые кадры, в том числе студентов.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что уровень безработицы в стране составляет 3,6%, что является историческим минимумом. При этом он признал, что произошло снижение на 1% показателей реальной заработной платы и реальных доходов населения. В то же время, считает Путин, «тенденция сейчас идет все-таки на повышение». 

Он также заявил, что отечественная экономика оказалась прочнее, чем полагали западные страны. Путин напомнил, как России предрекали падение ВВП на 20-25%, однако по итогам 2022 г. спад российской экономики составил 2,1%. Глава государства отметил, что отечественный бизнес смог перестроить логистику и укрепить связи с «предсказуемыми партнерами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных