Объем вакансий на рынке труда за последний год вырос на 69%

«Мы отмечаем активный рост востребованности новых форм занятости — предложение от исполнителей за год возросло на 14%, а ежемесячная аудитория этого раздела выросла с 15,1 до 25,3 млн пользователей. На 73% возросло количество вакансий с частичной занятостью и на 140% — число резюме. Это уверенно подтверждает изменения ландшафта рынка труда и занятости»», – подчеркнул управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.