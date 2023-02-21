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Путин поручил подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности

Ведомости

За 5 лет необходимо подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности, чтобы обеспечить безопасность и конкурентоспособность России. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

«Задача конкретная: за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики», – сказал он.

В связи с эти необходимо расширить проект профессионалитет, в рамках которого работодатели совместно с колледжами и техникумами будут формировать образовательные программы исходя из потребностей экономики. «Очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве», – обратил внимание глава государства.

Путин напомнил, что безработица в России по итогам 2022 г. сократилась до исторического минимума в 3,7%. В целом за год численность безработных россиян сократилась на 445 000 человек, или на 13,8%, сообщили в правительстве. При этом в 13 регионах наблюдается рост безработицы, особенно это заметно в Республике Алтай, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Хакасии и Кемеровской области. Наиболее всего в России востребованы специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых и социальной сфере, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных