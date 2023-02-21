Путин поручил подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности

Путин напомнил, что безработица в России по итогам 2022 г. сократилась до исторического минимума в 3,7%. В целом за год численность безработных россиян сократилась на 445 000 человек, или на 13,8%, сообщили в правительстве. При этом в 13 регионах наблюдается рост безработицы, особенно это заметно в Республике Алтай, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Хакасии и Кемеровской области. Наиболее всего в России востребованы специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых и социальной сфере, говорится в сообщении.