Путин поручил подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности
За 5 лет необходимо подготовить 1 млн рабочих для всех отраслей промышленности, чтобы обеспечить безопасность и конкурентоспособность России. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.
«Задача конкретная: за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики», – сказал он.
В связи с эти необходимо расширить проект профессионалитет, в рамках которого работодатели совместно с колледжами и техникумами будут формировать образовательные программы исходя из потребностей экономики. «Очень важно, чтобы в эту сферу приходили наставники с опытом работы на реальном, сложном производстве», – обратил внимание глава государства.
Путин напомнил, что безработица в России по итогам 2022 г. сократилась до исторического минимума в 3,7%. В целом за год численность безработных россиян сократилась на 445 000 человек, или на 13,8%, сообщили в правительстве. При этом в 13 регионах наблюдается рост безработицы, особенно это заметно в Республике Алтай, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Хакасии и Кемеровской области. Наиболее всего в России востребованы специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых и социальной сфере, говорится в сообщении.