Газета
Экономика

В правительстве сообщили о снижении числа безработных на 13,8% за год

Ведомости

Численность безработных россиян за 2022 г. снизилась на 445 000 человек, или на 13,8%, сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.  

По словам зампредседателя правительства Татьяны Голиковой, ситуация в части безработицы в стране остается стабильной: по сравнению с началом года число зарегистрированных безработных уменьшилось на 5 000 и составляет 559 000 человек. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне – 0,7 %, добавила вице-премьер.

Согласно результатам анализа рынка труда за 2022 год, которые представил Минтруд, на конец года уровень безработицы достиг минимального за прошедший год значения – 3,7%. В целом за год численность безработных россиян сократилась на 445 000 человек, или на 13,8%, рассказали в правительстве. При этом в 13 регионах наблюдается рост безработицы, особенно это заметно в республике Алтай, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Хакасии и Кемеровской области. Наиболее всего в России востребованы специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых и социальной сфере, говорится в сообщении.

В начале февраля Голикова сообщила о снижении численности зарегистрированных безработных россиян до 548 000 человек, что на 16 000 меньше, чем в начале года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных