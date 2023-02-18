В правительстве сообщили о снижении числа безработных на 13,8% за год

Согласно результатам анализа рынка труда за 2022 год, которые представил Минтруд, на конец года уровень безработицы достиг минимального за прошедший год значения – 3,7%. В целом за год численность безработных россиян сократилась на 445 000 человек, или на 13,8%, рассказали в правительстве. При этом в 13 регионах наблюдается рост безработицы, особенно это заметно в республике Алтай, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Хакасии и Кемеровской области. Наиболее всего в России востребованы специалисты в сфере строительства, добычи полезных ископаемых и социальной сфере, говорится в сообщении.