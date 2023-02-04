Голикова сообщила о снижении числа зарегистрированных безработных до 548 000
Численность зарегистрированных безработных россиян снизилась с начала года до 548 000 человек, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Как рассказали в пресс-службе правительства, участники встречи обсудили текущую ситуацию на рынке труда и вопросы обеспечения кадрами отдельных промышленных предприятий.
«Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 548 000 граждан. Это на 16 000 меньше, чем в начале года. Продолжается активная работа по содействию предприятиям ОПК в подборе кадров», – сказала Голикова.
По данным кабмина, снижается количество сотрудников в простое, а также числа граждан, которые работают в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели. В правительстве рассказали о работе по принятию нормативно-правовых актов для реализации мер поддержки рынка труда. Девять регионов подали заявки на объемы финансирования на февраль по временным работам, 10 регионов – по общественным работам.
Как сообщил ранее Росстат, уровень безработицы в России впервые с 1991 г. снизился до нового исторического минимума и составил 3,7% в ноябре 2022 г. При этом уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин (3,9% против 3,5%). Также уровень безработицы среди сельских жителей превышает этот показатель среди горожан (5,1% против 3,2%).
Женщины в России составляют около 50% от числа безработных, заявила в январе председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, поиск женщинами работы занимает гораздо больше времени, чем у мужчин, – примерно семь месяцев.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина также говорила, что по уровню зарплаты женщины еще отстают от мужчин: разрыв в заработной плате сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне – почти 28%.