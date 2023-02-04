Голикова сообщила о снижении числа зарегистрированных безработных до 548 000

По данным кабмина, снижается количество сотрудников в простое, а также числа граждан, которые работают в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели. В правительстве рассказали о работе по принятию нормативно-правовых актов для реализации мер поддержки рынка труда. Девять регионов подали заявки на объемы финансирования на февраль по временным работам, 10 регионов – по общественным работам.