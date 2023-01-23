Почти половину безработных в России составили женщины
Женщины в России составляют около 50% от числа безработных, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Если взять нашу экономику, 49,4%, во всяком случае, такая цифра зафиксирована в национальной стратегии, составляет сегодня женская безработица», – отметила Останина (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, поиск женщинами работы занимает гораздо больше времени, чем у мужчин, – примерно семь месяцев.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина также отметила, что по уровню зарплаты женщины еще отстают от мужчин: разрыв в заработной плате сокращается, но по-прежнему остаётся на высоком уровне – почти 28%.
Как сообщил ранее Росстат, уровень безработицы в России впервые с 1991 г. снизился до нового исторического минимума и составил 3,7% в ноябре 2022 г. При этом уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин (3,9% против 3,5%). Также уровень безработицы среди сельских жителей превышает этот показатель среди горожан (5,1% против 3,2%).
Уровень безработицы снижается уже несколько месяцев подряд, в октябре он находился на отметке 3,9%. На это сегодня указал и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Предыдущий минимум был зафиксирован в августе, когда уровень безработицы впервые с 1991 г. опустился до 3,8%.