Почти половину безработных в России составили женщины

Уровень безработицы снижается уже несколько месяцев подряд, в октябре он находился на отметке 3,9%. На это сегодня указал и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Предыдущий минимум был зафиксирован в августе, когда уровень безработицы впервые с 1991 г. опустился до 3,8%.