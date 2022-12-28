Росстат сообщил о снижении безработицы до исторического минимума
Уровень безработицы в России впервые с 1991 г. снизился до нового исторического минимума и составил 3,7% в ноябре, следует из статистики Росстата.
Общее число безработных в ноябре составило 2,7 млн человек. 72,4 млн человек были трудоустроены, подсчитал Росстат.
При этом уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин (3,9% против 3,5%). Также уровень безработицы среди сельских жителей превышает этот показатель среди горожан (5,1% против 3,2%), хотя численно последняя группа больше (1,9 млн среди жителей городов против 0,9 млн среди сельских жителей). Средний возраст безработных — 36,3 года.
Уровень безработицы снижается уже несколько месяцев подряд, в октябре он находился на отметке 3,9%. На это сегодня указал и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Предыдущий минимум был зафиксирован в августе, когда уровень безработицы впервые с 1991 г. опустился до 3,8%.