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Росстат сообщил о снижении безработицы до исторического минимума

Ведомости

Уровень безработицы в России впервые с 1991 г. снизился до нового исторического минимума и составил 3,7% в ноябре, следует из статистики Росстата. 

Общее число безработных в ноябре составило 2,7 млн человек. 72,4 млн человек были трудоустроены, подсчитал Росстат.

При этом уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин (3,9% против 3,5%). Также уровень безработицы среди сельских жителей превышает этот показатель среди горожан (5,1% против 3,2%), хотя численно последняя группа больше (1,9 млн среди жителей городов против 0,9 млн среди сельских жителей). Средний возраст безработных — 36,3 года.

Уровень безработицы снижается уже несколько месяцев подряд, в октябре он находился на отметке 3,9%. На это сегодня указал и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной. Предыдущий минимум был зафиксирован в августе, когда уровень безработицы впервые с 1991 г. опустился до 3,8%.

Ранее по теме: Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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