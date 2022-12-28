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Экономика

Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

Ведомости

Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, ситуация на рынке труда остается стабильной, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%. Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций», — цитирует премьера пресс-служба кабмина.

Банк России в начале декабря сообщил, что безработица в стране обновила исторический минимум. При этом регулятор подчеркнул усиление нехватки рабочей силы во многих отраслях из-за частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября.

По данным Росстата, уровень безработицы в России достиг в августе 3,8% – минимального значения этого показателя за период наблюдения с 1991 г. В сентябре и октябре безработица оставалась на отметке 3,9%. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда.

Как сообщал в начале ноября ВЦИОМ, индекс безработицы в России в сентябре опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных