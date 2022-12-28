Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной

По данным Росстата, уровень безработицы в России достиг в августе 3,8% – минимального значения этого показателя за период наблюдения с 1991 г. В сентябре и октябре безработица оставалась на отметке 3,9%. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда.