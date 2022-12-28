Мишустин назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Уровень безработицы в России в ноябре снизился до нового исторического минимума в 3,7%, ситуация на рынке труда остается стабильной, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
«Стабильной продолжает оставаться ситуация на рынке труда. В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%. Это во многом результат работы, которая была проделана совместно с депутатами Госдумы, сенаторами РФ в условиях беспрецедентных санкций», — цитирует премьера пресс-служба кабмина.
Банк России в начале декабря сообщил, что безработица в стране обновила исторический минимум. При этом регулятор подчеркнул усиление нехватки рабочей силы во многих отраслях из-за частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября.
По данным Росстата, уровень безработицы в России достиг в августе 3,8% – минимального значения этого показателя за период наблюдения с 1991 г. В сентябре и октябре безработица оставалась на отметке 3,9%. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда.
Как сообщал в начале ноября ВЦИОМ, индекс безработицы в России в сентябре опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов.