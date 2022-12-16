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Экономика

ЦБ: безработица в России обновила исторический минимум

Ведомости

Безработица в России обновила исторический минимум, говорится в сообщении Банка России.

«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум», – указано в сообщении.

При этом регулятор подчеркнул усиление нехватки рабочей силы во многих отраслях из-за частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября.

По данным Росстата, уровень безработицы в России достиг в августе 3,8% – минимального значения этого показателя за период наблюдения с 1991 г. В сентябре и октябре безработица оставалась на отметке 3,9%. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда.

Как сообщал в начале ноября ВЦИОМ, индекс безработицы в России в сентябре опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов. Этот показатель рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о том, сколько человек из окружения респондента потеряли работу за последние месяцы. По данным ВЦИОМ, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы.

16 декабря Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%. В регуляторе пояснили, что рост цен является умеренным, а потребительский спрос охарактеризовали как «сдержанный». Вместе с тем проинфляционные риски стали преобладать над дезинфляционными.

Ранее по теме: ЦБ заявил об усилении дефицита рабочей силы на фоне частичной мобилизации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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