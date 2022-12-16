ЦБ: безработица в России обновила исторический минимум

Как сообщал в начале ноября ВЦИОМ, индекс безработицы в России в сентябре опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов. Этот показатель рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о том, сколько человек из окружения респондента потеряли работу за последние месяцы. По данным ВЦИОМ, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы.