ЦБ: безработица в России обновила исторический минимум
Безработица в России обновила исторический минимум, говорится в сообщении Банка России.
«На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица обновила исторический минимум», – указано в сообщении.
При этом регулятор подчеркнул усиление нехватки рабочей силы во многих отраслях из-за частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября.
По данным Росстата, уровень безработицы в России достиг в августе 3,8% – минимального значения этого показателя за период наблюдения с 1991 г. В сентябре и октябре безработица оставалась на отметке 3,9%. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда.
Как сообщал в начале ноября ВЦИОМ, индекс безработицы в России в сентябре опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов. Этот показатель рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о том, сколько человек из окружения респондента потеряли работу за последние месяцы. По данным ВЦИОМ, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы.
16 декабря Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%. В регуляторе пояснили, что рост цен является умеренным, а потребительский спрос охарактеризовали как «сдержанный». Вместе с тем проинфляционные риски стали преобладать над дезинфляционными.