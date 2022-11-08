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Экономика

ВЦИОМ: индекс безработицы в России опустился до рекордно низких значений в сентябре

Ведомости

Индекс безработицы в России опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов, следует из обзора ВЦИОМ. Уточняется, что этот показатель рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о том, сколько человек из окружения респондента потеряли работу за последние месяцы.

По данным ВЦИОМ, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы. Доля таких ответов снизилась на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что число увольнений превысило 4, сообщило 6% респондентов, 15% — об 1-3, что говорит о точечном характере таких явлений, отметили аналитики ВЦИОМ. 

Для сравнения приводятся данные за сентябрь 2020 г., когда о подобных увольнениях говорили 43% опрошенных. Подобные высокие оценки фиксировались в течение всего пандемийного года. По данным Росстата, осенью 2020 г. уровень безработицы составил 6,3%. 

По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре он составил 3,9% после 3,8% в августе. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных