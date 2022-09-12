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Экономика

Путин заявил о росте числа россиян с риском увольнения

Ведомости

Несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда, растет число людей с риском увольнения с работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день – это почти 234 000 работников, почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин поручил правительству «уделить должное внимание» таким локальным проблемам и находить эффективные решения. При этом он назвал «стабильной» ситуацию на рынке труда. «Даже более чем стабильная: уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае – июле это было всего 3,9%», — заключил глава государства.

Путин уже упоминал уровень безработицы ва Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). По его словам, Россия справляется с финансовой, экономической и технологической агрессией Запада, на что указывает замедление роста инфляции и исторически низкий уровень уровень безработицы – ниже 4%. Тем не менее все еще имеются проблемы в отдельных отраслях, регионах и на ряде предприятий.

 Он указал на необходимость адресной поддержки проблемных отраслей отечественной экономики. «Важно вместе с бизнесом и дальше принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки», – заключил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных