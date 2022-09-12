Путин заявил о росте числа россиян с риском увольнения
Несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда, растет число людей с риском увольнения с работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день – это почти 234 000 работников, почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Путин поручил правительству «уделить должное внимание» таким локальным проблемам и находить эффективные решения. При этом он назвал «стабильной» ситуацию на рынке труда. «Даже более чем стабильная: уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае – июле это было всего 3,9%», — заключил глава государства.
Путин уже упоминал уровень безработицы ва Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022). По его словам, Россия справляется с финансовой, экономической и технологической агрессией Запада, на что указывает замедление роста инфляции и исторически низкий уровень уровень безработицы – ниже 4%. Тем не менее все еще имеются проблемы в отдельных отраслях, регионах и на ряде предприятий.
Он указал на необходимость адресной поддержки проблемных отраслей отечественной экономики. «Важно вместе с бизнесом и дальше принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки», – заключил глава государства.
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