Путин заявил о росте числа россиян с риском увольнения

«Сейчас в так называемом простое, в вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день – это почти 234 000 работников, почти вдвое больше, чем в начале года. Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные», — цитирует президента пресс-служба Кремля.