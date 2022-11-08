РБК сообщил о возможном дефиците рабочих и инженеров в 2023 году
По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, нехватка рабочей силы будет вызвана санкциями и необходимостью в импортозамещении, которая требует больше ручного труда, а не офисной работы. При этом спрос на подобные вакансии будет достаточно низким, считает главный эксперт сервиса по поиску работы hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «Не стоит забывать: эта категория — одна из самых активно мобилизуемых, и если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится», — считает она.
Следующей тенденцией на российском рынке труда, которую выделили эксперты, стало сокращение расходов и увольнение малопроизводительных сотрудников. Помимо этого, чтобы уменьшить фонд оплаты труда, работодатели могут прибегнуть к изменению формы отношений с сотрудниками, в том числе к их переводу на фриланс и самозанятость, которые позволяют компаниям экономить, отметила генеральный директор платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По ее словам, «внештатников» намного проще нанять или уволить, за них не нужно вносить налоговые или страховые платежи.
По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре она составила 3,9% после 3,8% в августе. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек сейчас находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.
Еще одной тенденцией, которая будет характерна для рынка труда в России в 2023 г., является превращение государства в основного работодателя. По мнению Усковой, в ближайшие годы именно госкомпании и бюджетные учреждения станут гарантом рабочих мест, в то время как роль малого и среднего бизнеса в этом вопросе будет снижаться. «По сравнению с частными компаниями госструктуры могут предложить более стабильную оплату и большие наборы социальных гарантий», — считает Сафонов.
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