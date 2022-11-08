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РБК сообщил о возможном дефиците рабочих и инженеров в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. российский рынок труда может столкнуться с дефицитом инженеров и рабочих в областях машиностроения и обрабатывающей промышленности, об этом сообщил РБК со ссылкой на экспертов, которые оценили перспективы российской экономики на фоне украинского конфликта и западных санкций. 

По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, нехватка рабочей силы будет вызвана санкциями и необходимостью в импортозамещении, которая требует больше ручного труда, а не офисной работы. При этом спрос на подобные вакансии будет достаточно низким, считает главный эксперт сервиса по поиску работы hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «Не стоит забывать: эта категория — одна из самых активно мобилизуемых, и если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится», — считает она. 

Следующей тенденцией на российском рынке труда, которую выделили эксперты, стало сокращение расходов и увольнение малопроизводительных сотрудников. Помимо этого, чтобы уменьшить фонд оплаты труда, работодатели могут прибегнуть к изменению формы отношений с сотрудниками, в том числе к их переводу на фриланс и самозанятость, которые позволяют компаниям экономить, отметила генеральный директор платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По ее словам, «внештатников» намного проще нанять или уволить, за них не нужно вносить налоговые или страховые платежи. 

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По данным Росстата, сейчас уровень безработицы в России находится на минимальных значениях: в сентябре она составила 3,9% после 3,8% в августе. При этом в середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек сейчас находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.

Еще одной тенденцией, которая будет характерна для рынка труда в России в 2023 г., является превращение государства в основного работодателя. По мнению Усковой, в ближайшие годы именно госкомпании и бюджетные учреждения станут гарантом рабочих мест, в то время как роль малого и среднего бизнеса в этом вопросе будет снижаться. «По сравнению с частными компаниями госструктуры могут предложить более стабильную оплату и большие наборы социальных гарантий», — считает Сафонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных