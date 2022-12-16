Газета
Экономика

ЦБ заявил об усилении дефицита рабочей силы на фоне частичной мобилизации

Ведомости

Одним из последствий частичной мобилизации в России стало усиление нехватки рабочей силы во многих отраслях. Об этом говорится в заявлении Банка России.

В ЦБ пояснили, что в настоящее время возможности расширения производства в стране ограничены ситуацией на рынке труда. Регулятор также отметил, что показатель безработицы в России обновил исторический минимум. Вместе с тем наблюдается дефицит рабочей силы.

«На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», — сообщили в Банке России.

Регулятор назвал «сложными» внешние условия для российской экономики и отметил, что они по-прежнему ограничивают экономическую деятельность страны.

16 декабря Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%. В регуляторе пояснили, что рост цен является умеренным, а потребительский спрос охарактеризовали как «сдержанный». Вместе с тем проинфляционные риски стали преобладать над дезинфляционными.

ЦБ оставляет ставку на прежнем уровне уже во второй раз, в предыдущий раз регулятор сохранил ее на уровне 7,5% в октябре. Отмечалось, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции. В Банке России добавили, что сдерживающим фактором инфляции в ближайшие месяцы будет частичная мобилизация.

С 21 сентября по 31 октября в России по указу главы государства шла частичная мобилизация. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных