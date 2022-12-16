ЦБ заявил об усилении дефицита рабочей силы на фоне частичной мобилизации

ЦБ оставляет ставку на прежнем уровне уже во второй раз, в предыдущий раз регулятор сохранил ее на уровне 7,5% в октябре. Отмечалось, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции. В Банке России добавили, что сдерживающим фактором инфляции в ближайшие месяцы будет частичная мобилизация.