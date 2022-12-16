ЦБ заявил об усилении дефицита рабочей силы на фоне частичной мобилизации
Одним из последствий частичной мобилизации в России стало усиление нехватки рабочей силы во многих отраслях. Об этом говорится в заявлении Банка России.
В ЦБ пояснили, что в настоящее время возможности расширения производства в стране ограничены ситуацией на рынке труда. Регулятор также отметил, что показатель безработицы в России обновил исторический минимум. Вместе с тем наблюдается дефицит рабочей силы.
«На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда», — сообщили в Банке России.
Регулятор назвал «сложными» внешние условия для российской экономики и отметил, что они по-прежнему ограничивают экономическую деятельность страны.
16 декабря Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%. В регуляторе пояснили, что рост цен является умеренным, а потребительский спрос охарактеризовали как «сдержанный». Вместе с тем проинфляционные риски стали преобладать над дезинфляционными.
ЦБ оставляет ставку на прежнем уровне уже во второй раз, в предыдущий раз регулятор сохранил ее на уровне 7,5% в октябре. Отмечалось, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции. В Банке России добавили, что сдерживающим фактором инфляции в ближайшие месяцы будет частичная мобилизация.
С 21 сентября по 31 октября в России по указу главы государства шла частичная мобилизация. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.