Потанин прокомментировал идею о разовом платеже бизнеса в бюджет России

«Я могу донести свою позицию. Ее озвучивали многие мои коллеги, и я солидарен с теми, кто говорит о том, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания. Не совсем правильно было бы рассматривать периоды, связанные с предыдущей прибылью», – отметил Потанин, комментируя изменения в налоговой ситуации и обсуждаемый разовый платеж бизнеса (цитата по «РИА Новости»).