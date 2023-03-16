Потанин прокомментировал идею о разовом платеже бизнеса в бюджет России
Российский бизнес понимает потребности страны и необходимость своего вклада, заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин.
«Я могу донести свою позицию. Ее озвучивали многие мои коллеги, и я солидарен с теми, кто говорит о том, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания. Не совсем правильно было бы рассматривать периоды, связанные с предыдущей прибылью», – отметил Потанин, комментируя изменения в налоговой ситуации и обсуждаемый разовый платеж бизнеса (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, бизнес осознает, чего от него ожидают, поэтому решение по поводу вклада в существующую ситуацию будет «адекватным и пойдет стране на пользу».
Правительство обсуждает с крупнейшими компаниями разовый взнос в бюджет более месяца. О том, что такой единоразовый платеж в бюджет обсуждается, сообщил 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала. Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), подчеркивал первый вице-премьер.
Изначально сбор планировался как добровольный, но в середине февраля министр финансов Антон Силуанов объявил, что он будет реализован через поправки в налоговое законодательство. Минфин ожидает, что взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщал Силуанов.