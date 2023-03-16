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Экономика

Потанин прокомментировал идею о разовом платеже бизнеса в бюджет России

Ведомости

Российский бизнес понимает потребности страны и необходимость своего вклада, заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

«Я могу донести свою позицию. Ее озвучивали многие мои коллеги, и я солидарен с теми, кто говорит о том, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания. Не совсем правильно было бы рассматривать периоды, связанные с предыдущей прибылью», – отметил Потанин, комментируя изменения в налоговой ситуации и обсуждаемый разовый платеж бизнеса (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, бизнес осознает, чего от него ожидают, поэтому решение по поводу вклада в существующую ситуацию будет «адекватным и пойдет стране на пользу».

Правительство обсуждает с крупнейшими компаниями разовый взнос в бюджет более месяца. О том, что такой единоразовый платеж в бюджет обсуждается, сообщил 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала. Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), подчеркивал первый вице-премьер.

Изначально сбор планировался как добровольный, но в середине февраля министр финансов Антон Силуанов объявил, что он будет реализован через поправки в налоговое законодательство. Минфин ожидает, что взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщал Силуанов.

Ранее по теме: Силуанов: ставка разового сбора с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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