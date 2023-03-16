Силуанов: ставка разового сбора с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли

О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля. По его словам, это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль). Многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала, подчеркивал он. Позже министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг.