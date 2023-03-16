Силуанов: ставка разового сбора с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли
Ставка разового сбора в бюджет со сверхприбыли бизнеса за 2021–2022 гг. составит около 5%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Мы сейчас примерно прогнозируем ставку порядка 5%, будем рассматривать ее с тем, чтобы примерно уложиться в те параметры, которые мы определили по пополнению бюджета», – приводит его слова «Интерфакс».
Законодательно взнос бизнеса будет закреплен в весеннюю сессию парламента, отметил Силуанов. Поправка вступит в силу с 2024 г., но бизнесу будет более выгоден опережающий платеж уже в этом году, добавил он.
«Мы заложим механизмы, которые стимулируют наших предпринимателей заплатить в текущем году, хотя возможность уплаты в следующем году будет, но она будет менее финансово выгодна», – сказал он.
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что ставка взноса будет определена в начале апреля, когда будут сданы все декларации по налогу на прибыль (согласно Налоговому кодексу, ее нужно подать не позднее 25 марта). Поступления в бюджет платежей от сбора ожидаются в IV квартале. По его словам, добровольный сбор с бизнеса не затронет нефтегазовый и угольный сектора, малых и средних предпринимателей, а также компании с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 гг. до 1 млрд руб. Он добавил, что банки не попали в список исключений.
О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля. По его словам, это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль). Многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала, подчеркивал он. Позже министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг.
В Кремле при этом подчеркивали, что взнос является добровольным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, подчеркнул он.