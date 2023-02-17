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Экономика

Силуанов: взнос от крупного бизнеса может принести в бюджет 300 млрд рублей

Ведомости

Благодаря однократному налоговому взносу со стороны представителей крупного бизнеса Минфин рассчитывает получить около 300 млрд руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».  

«Вопрос, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. <...> Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд руб.», – сказал он (цит. по ТАСС). 

Этим взносом крупный бизнес может поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета, отметил Силуанов. По его словам, этот взнос не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес. 

Министр финансов добавил, что сейчас все детали этого проекта согласуются с предпринимателями. «Я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», – добавил Силуанов. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. 

О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля. По его словам, это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль).

Он отметил, что финансовые результаты прошлого года «были очень хорошие» и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были «сильно в плюс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных