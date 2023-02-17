Силуанов: взнос от крупного бизнеса может принести в бюджет 300 млрд рублей

Министр финансов добавил, что сейчас все детали этого проекта согласуются с предпринимателями. «Я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», – добавил Силуанов. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг.