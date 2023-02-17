Силуанов: взнос от крупного бизнеса может принести в бюджет 300 млрд рублей
Благодаря однократному налоговому взносу со стороны представителей крупного бизнеса Минфин рассчитывает получить около 300 млрд руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Вопрос, в какой форме будет осуществляться эта поддержка, мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. <...> Мы рассчитываем, что это будет порядка 300 млрд руб.», – сказал он (цит. по ТАСС).
Этим взносом крупный бизнес может поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета, отметил Силуанов. По его словам, этот взнос не затронет нефтегазовый сектор и малый бизнес.
Министр финансов добавил, что сейчас все детали этого проекта согласуются с предпринимателями. «Я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», – добавил Силуанов. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг.
О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля. По его словам, это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль).
Он отметил, что финансовые результаты прошлого года «были очень хорошие» и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были «сильно в плюс».