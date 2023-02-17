В Кремле сообщили о проработке нюансов идеи взносов от крупного бизнеса

Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. Силуанов уточнил, что инициатива не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.