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В Кремле сообщили о проработке нюансов идеи взносов от крупного бизнеса

Ведомости

На уровне правительства обсуждение инициативы об однократном налоговом взносе со стороны представителей крупного бизнеса продолжается, сейчас прорабатываются нюансы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет проговор, проработка всех нюансов. Здесь надо чуть-чуть подождать», — заявил он.

Песков добавил, что такая практика распространена в других странах, и отметил, что она применялась в разные периоды истории.

Представитель Кремля подчеркнул, что ключевым словом в инициативе со взносом является «добровольный». При этом, добавил он, взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, отметил Песков.

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль.

Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. Силуанов уточнил, что инициатива не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных