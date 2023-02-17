В Кремле сообщили о проработке нюансов идеи взносов от крупного бизнеса
На уровне правительства обсуждение инициативы об однократном налоговом взносе со стороны представителей крупного бизнеса продолжается, сейчас прорабатываются нюансы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса, идет проговор, проработка всех нюансов. Здесь надо чуть-чуть подождать», — заявил он.
Песков добавил, что такая практика распространена в других странах, и отметил, что она применялась в разные периоды истории.
Представитель Кремля подчеркнул, что ключевым словом в инициативе со взносом является «добровольный». При этом, добавил он, взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, отметил Песков.
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет. Он уточнил, что это не повышение налогов, а так называемый windfall tax — налог на непредвиденную прибыль.
Ранее сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. Силуанов уточнил, что инициатива не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.