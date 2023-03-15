Поступление платежей по добровольному сбору с бизнеса ожидается в конце года
Поступление платежей по добровольному сбору с бизнеса ожидается в конце этого года. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Видимо, IV квартал будет по платежам», – сказал он (цит. по ТАСС).
По его словам, ставка добровольного взноса будет определена в начале апреля, когда будут сданы все декларации по налогу на прибыль. Сазанов также отметил, что добровольный сбор с бизнеса не затронет нефтегазовый и угольный сектора, малых и средних предпринимателей, а также компании с с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 гг. до 1 млрд руб. Он добавил, что банки не попали в список исключений.
О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля. По его словам, это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль).
Позже министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. Силуанов уточнил, что инициатива не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.
В Кремле подчеркнули, что взнос является добровольным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, подчеркнул он.