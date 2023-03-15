Поступление платежей по добровольному сбору с бизнеса ожидается в конце года

По его словам, ставка добровольного взноса будет определена в начале апреля, когда будут сданы все декларации по налогу на прибыль. Сазанов также отметил, что добровольный сбор с бизнеса не затронет нефтегазовый и угольный сектора, малых и средних предпринимателей, а также компании с с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 гг. до 1 млрд руб. Он добавил, что банки не попали в список исключений.