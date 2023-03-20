Газета
Экономика

Мантуров заявил о росте товарооборота России и Египта на 30%

Ведомости

За 2022 г. товарооборот России и Египта увеличился на 30%, превысив $6 млрд, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Прошлый год – это плюс 30% к 2021 году, эта планка уже превысила $6 млрд. Но мы рассчитываем продолжать поступательный рост и в том числе за счет импорта из Египта той продукции, в которой коллеги заинтересованы, в первую очередь сельхозтоваров», – заявил Мантуров журналистам по итогам заседания Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, в ходе переговоров стороны также уделили внимание использованию национальных валют во взаиморасчетах между странами. «Наши министерства финансов и центральные банки находят оптимальные варианты для обеспечения платежей наших экономических операторов, в первую очередь, используя валюту двух стран и дружественных стран», – добавил вице-премьер.

В начале марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. «В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения», – сообщала пресс-служба Кремля.

Ранее по теме: Путин и президент Египта обсудили поставки российского продовольствия и удобрений

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных