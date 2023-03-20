Мантуров заявил о росте товарооборота России и Египта на 30%
За 2022 г. товарооборот России и Египта увеличился на 30%, превысив $6 млрд, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Прошлый год – это плюс 30% к 2021 году, эта планка уже превысила $6 млрд. Но мы рассчитываем продолжать поступательный рост и в том числе за счет импорта из Египта той продукции, в которой коллеги заинтересованы, в первую очередь сельхозтоваров», – заявил Мантуров журналистам по итогам заседания Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству.
По его словам, в ходе переговоров стороны также уделили внимание использованию национальных валют во взаиморасчетах между странами. «Наши министерства финансов и центральные банки находят оптимальные варианты для обеспечения платежей наших экономических операторов, в первую очередь, используя валюту двух стран и дружественных стран», – добавил вице-премьер.
В начале марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. «В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения», – сообщала пресс-служба Кремля.