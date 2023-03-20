Мантуров заявил о росте товарооборота России и Египта на 30%

«Прошлый год – это плюс 30% к 2021 году, эта планка уже превысила $6 млрд. Но мы рассчитываем продолжать поступательный рост и в том числе за счет импорта из Египта той продукции, в которой коллеги заинтересованы, в первую очередь сельхозтоваров», – заявил Мантуров журналистам по итогам заседания Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству.