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Политика

Путин и президент Египта обсудили поставки российского продовольствия и удобрений

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

«По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. <...> В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения», – сказано в сообщении. 

Помимо этого, главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной областях. «Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности», – добавили в пресс-службе Кремля. 

Там уточнили, что все рассмотренные вопросы будут подняты во время заседания двусторонней межправительственной комиссии в Каире. Путин и Сиси договорились продолжить координацию усилий России и Египта по устранению кризисных ситуаций в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

В предыдущий раз главы государств проводили телефонные переговоры ровно год назад, 9 марта 2022 г. Тогда они также обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран, а также цели и причины спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных