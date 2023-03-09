Путин и президент Египта обсудили поставки российского продовольствия и удобрений

Там уточнили, что все рассмотренные вопросы будут подняты во время заседания двусторонней межправительственной комиссии в Каире. Путин и Сиси договорились продолжить координацию усилий России и Египта по устранению кризисных ситуаций в странах Ближнего Востока и Северной Африки.