Путин и президент Египта обсудили поставки российского продовольствия и удобрений
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«По инициативе египетской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. <...> В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения», – сказано в сообщении.
Помимо этого, главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной областях. «Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности», – добавили в пресс-службе Кремля.
Там уточнили, что все рассмотренные вопросы будут подняты во время заседания двусторонней межправительственной комиссии в Каире. Путин и Сиси договорились продолжить координацию усилий России и Египта по устранению кризисных ситуаций в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
В предыдущий раз главы государств проводили телефонные переговоры ровно год назад, 9 марта 2022 г. Тогда они также обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран, а также цели и причины спецоперации.