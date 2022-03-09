Путин обсудил с лидером Египта стратегическое партнерство
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Египта, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах», — говорится в сообщении Кремля.
Глава государства также рассказал своему египетскому коллеге о проведении военной операции на Украине и в Донбассе, в частности, о ее причинах и целях.
«По просьбе Абдельфаттаха Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса, информировал о проводимой Россией работе на переговорах с украинскими представителями. Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта», — добавили в Кремле.
Этот телефонный разговор стал для сторон первым в текущем году. В 2021 г. Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели три беседы, последняя из которых состоялась 25 декабря. Тогда лидеры двух стран обсуждали строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.