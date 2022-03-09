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Путин обсудил с лидером Египта стратегическое партнерство

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства России и Египта, включая ход реализации крупных совместных проектов в атомной энергетике и промышленности. С обеих сторон также высказана заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в туристической и аграрной сферах», — говорится в сообщении Кремля.

Глава государства также рассказал своему египетскому коллеге о проведении военной операции на Украине и в Донбассе, в частности, о ее причинах и целях.

«По просьбе Абдельфаттаха Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса, информировал о проводимой Россией работе на переговорах с украинскими представителями. Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта», — добавили в Кремле.

Этот телефонный разговор стал для сторон первым в текущем году. В 2021 г. Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели три беседы, последняя из которых состоялась 25 декабря. Тогда лидеры двух стран обсуждали строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных