Путин обсудил с лидером Египта стратегическое партнерство

Этот телефонный разговор стал для сторон первым в текущем году. В 2021 г. Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси провели три беседы, последняя из которых состоялась 25 декабря. Тогда лидеры двух стран обсуждали строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.