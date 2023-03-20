ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в ближайшие месяцы ниже 4%
Годовая инфляция в ближайшие месяцы опустится ниже 4%, следует из материалов на сайте Банка России.
«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов второй половины 2022 г. этот показатель несколько повысится», – говорится в сообщении ЦБ.
Совет директоров Банка России по итогам заседания 17 марта вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года.
ЦБ в марте зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год до 10,7% с 12,2% в феврале. Последний раз на таком уровне инфляционные ожидания граждан были в июле 2022 г. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, а в 2024 г. – вернется к цели в 4%. Минэк ожидает инфляцию в этом году на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.
Ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, когда цены взлетели после начала спецоперации, прогнозирует ЦБ.