СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно с российскими удобрениями
В финском порту Котка задержали грузовое судно Smew с удобрениями, часть которых якобы связана с российским физлицом, находящимся под европейскими санкциями, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Yle.
По словам генерального директора порта Киммо Наски, Smew сейчас стоит на якоре за пределами гавани. В этом порту впервые задержали груз из-за европейских ограничений, отметил он. Согласно неподтвержденным сведениям Yle, на судне находятся около 20 000 т удобрений, цена которых составляет 480-600 евро за тонну. Таким образом, рыночная стоимость этого груза составляет 10-12 млн евро.
В департаменте санкций министерства иностранных дел Финляндии предполагают, что некоторая часть перевозимых на грузовом судне удобрений имеет отношение к российскому физлицу, которое находится под санкциями. Как заявила глава департамента Пиа Сариваара, согласно правилам ЕС, при обнаружении такие активы нужно замораживать.
Ранее стало известно, что национальная полиция Албании 20 февраля задержала танкер, следовавший под флагом Либерии, по подозрению в перевозке нефти из России в Албанию в обход санкций ЕС и США. Уточнялось, что операция была разработана на основе данных полицейской разведки. По предварительной информации, задержанное судно перевозило партию нефти из тех стран, на которые распространяется эмбарго, «а именно из России». Утверждалось, что танкер вышел из Азербайджана, а затем был загружен в греческом порту Каламата нефтью с другого судна.
В нацполиции добавили, что необходимые документы на нефть не были предоставлены. В связи с этим полиция изъяла судоходную документацию, а 22 члена экипажа были задержаны для проведения следственных действий.
Судно было задержано в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании. Он считается главным морским портом страны и расположен во втором по величине одноименном городе.