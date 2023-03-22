СМИ: в Финляндии задержали грузовое судно с российскими удобрениями

Ранее стало известно, что национальная полиция Албании 20 февраля задержала танкер, следовавший под флагом Либерии, по подозрению в перевозке нефти из России в Албанию в обход санкций ЕС и США. Уточнялось, что операция была разработана на основе данных полицейской разведки. По предварительной информации, задержанное судно перевозило партию нефти из тех стран, на которые распространяется эмбарго, «а именно из России». Утверждалось, что танкер вышел из Азербайджана, а затем был загружен в греческом порту Каламата нефтью с другого судна.