Газета
Политика

В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке российской нефти

Ведомости

Национальная полиция Албании 20 февраля задержала танкер, следовавший под флагом Либерии, по подозрению в перевозке нефти из России в Албанию в обход санкций ЕС и США. Об этом сообщила национальная полиция страны. 

«В рамках закодированной полицейской операции “Эмбарго” было заблокировано судно под либерийским флагом, перевозившее 22 500 т нефти по поддельным документам, которая должна была переправиться контрабандным путем в Албанию», – сказано в сообщении.

Уточняется, что операция была разработана на основе данных полицейской разведки. По предварительной информации, задержанное судно перевозило партию нефти из тех стран, на которое распространяется эмбарго, «а именно из России». Утверждается, что танкер вышел из Азербайджана, а затем был загружен в греческом порту Каламата нефтью с другого судна.

В нацполиции добавили, что необходимые документы на нефть не были предоставлены. В связи с этим полиция изъяла судоходную документацию, а 22 члена экипажа были задержаны для проведения следственных действий. Название танкера, имена его владельцев не уточняются.

Судно было задержано в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании. Он считается главным морским портом страны и расположен во втором по величине одноименном городе. 

Ранее по теме: Экспорт нефти и нефтепродуктов из России приблизился к историческому максимуму

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и США ввели санкции против нефтегазового сектора России. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти с декабря 2022 г., тогда же вступил в силу потолок цен на российскую нефть в размере $60/барр. Российские нефтяные компании стали перенаправлять поставки нефти на азиатский рынок.

С 5 февраля действует запрет морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС. Тогда же вступили в силу ограничения экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных