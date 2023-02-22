В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке российской нефти
Национальная полиция Албании 20 февраля задержала танкер, следовавший под флагом Либерии, по подозрению в перевозке нефти из России в Албанию в обход санкций ЕС и США. Об этом сообщила национальная полиция страны.
«В рамках закодированной полицейской операции “Эмбарго” было заблокировано судно под либерийским флагом, перевозившее 22 500 т нефти по поддельным документам, которая должна была переправиться контрабандным путем в Албанию», – сказано в сообщении.
Уточняется, что операция была разработана на основе данных полицейской разведки. По предварительной информации, задержанное судно перевозило партию нефти из тех стран, на которое распространяется эмбарго, «а именно из России». Утверждается, что танкер вышел из Азербайджана, а затем был загружен в греческом порту Каламата нефтью с другого судна.
В нацполиции добавили, что необходимые документы на нефть не были предоставлены. В связи с этим полиция изъяла судоходную документацию, а 22 члена экипажа были задержаны для проведения следственных действий. Название танкера, имена его владельцев не уточняются.
Судно было задержано в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании. Он считается главным морским портом страны и расположен во втором по величине одноименном городе.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз и США ввели санкции против нефтегазового сектора России. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти с декабря 2022 г., тогда же вступил в силу потолок цен на российскую нефть в размере $60/барр. Российские нефтяные компании стали перенаправлять поставки нефти на азиатский рынок.
С 5 февраля действует запрет морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС. Тогда же вступили в силу ограничения экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр.