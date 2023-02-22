В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке российской нефти

Уточняется, что операция была разработана на основе данных полицейской разведки. По предварительной информации, задержанное судно перевозило партию нефти из тех стран, на которое распространяется эмбарго, «а именно из России». Утверждается, что танкер вышел из Азербайджана, а затем был загружен в греческом порту Каламата нефтью с другого судна.