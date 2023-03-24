РБК: доходы России по долгам других стран в 2022 году сократились в четыре раза
Доходы России по двусторонним государственным кредитам в 2022 г. составили 11,13 млрд руб., что в четыре раза ниже запланированного уровня в 48,68 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы о реализации плана-графика мероприятий Минфина по выполнению документов стратегического планирования за 2022 г.
Уточняется, что по итогам 2021 г. процентный доход по кредитам для других государств превышал 52 млрд руб., а в 2020 г. – 64 млрд руб. В качестве причины такого низкого показателя в 2022 г. указаны санкции, из-за которых иностранные заемщики не смогли отправить деньги.
В конце февраля 2022 г. минфин США запретил американским резидентам участвовать в операциях с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и российским Минфином. Аналогичную меру ввел и Евросоюз. В результате часть международных активов ЦБ оказалась заморожена.
Снижение процентного дохода было ожидаемым. При этом в 2023 г. прогнозируется рост доходов России по госкредитам до 40,3 млрд руб. Предполагается, что это станет возможным в том числе благодаря механизму уступки прав требований, который был закреплен в Бюджетном кодексе. Согласно этому механизму, долги иностранных государств или юрилиц перед Россией, которым стало затруднительно их обслуживать из-за санкций, могут быть переуступлены Москвой структурам, работающим в странах-должниках.