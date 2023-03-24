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Экономика

РБК: доходы России по долгам других стран в 2022 году сократились в четыре раза

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Доходы России по двусторонним государственным кредитам в 2022 г. составили 11,13 млрд руб., что в четыре раза ниже запланированного уровня в 48,68 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы о реализации плана-графика мероприятий Минфина по выполнению документов стратегического планирования за 2022 г.

Уточняется, что по итогам 2021 г. процентный доход по кредитам для других государств превышал 52 млрд руб., а в 2020 г. – 64 млрд руб. В качестве причины такого низкого показателя в 2022 г. указаны санкции, из-за которых иностранные заемщики не смогли отправить деньги.

В конце февраля 2022 г. минфин США запретил американским резидентам участвовать в операциях с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и российским Минфином. Аналогичную меру ввел и Евросоюз. В результате часть международных активов ЦБ оказалась заморожена.

Снижение процентного дохода было ожидаемым. При этом в 2023 г. прогнозируется рост доходов России по госкредитам до 40,3 млрд руб. Предполагается, что это станет возможным в том числе благодаря механизму уступки прав требований, который был закреплен в Бюджетном кодексе. Согласно этому механизму, долги иностранных государств или юрилиц перед Россией, которым стало затруднительно их обслуживать из-за санкций, могут быть переуступлены Москвой структурам, работающим в странах-должниках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных