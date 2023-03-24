РБК: доходы России по долгам других стран в 2022 году сократились в четыре раза

Снижение процентного дохода было ожидаемым. При этом в 2023 г. прогнозируется рост доходов России по госкредитам до 40,3 млрд руб. Предполагается, что это станет возможным в том числе благодаря механизму уступки прав требований, который был закреплен в Бюджетном кодексе. Согласно этому механизму, долги иностранных государств или юрилиц перед Россией, которым стало затруднительно их обслуживать из-за санкций, могут быть переуступлены Москвой структурам, работающим в странах-должниках.