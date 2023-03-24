Песков прокомментировал введение контроля в Казахстане за реэкспортом в Россию
Введение системы мониторинга, которая позволит Казахстану контролировать цепочку поставок товаров и предотвращать обход санкций против России, никак не отразится на двусторонних отношениях Москвы и Астаны, страны продолжат контакты для снижения рисков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не новость, что страны коллективного запада во главе с США оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям, которые введены в адрес нашей страны. Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания и с нашей стороны, и со стороны самих этих государств. Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты для того, чтобы минимизировать риски», — сказал он.
Песков напомнил, что Россия и Казахстан являются союзниками и «большими друзьями». «Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями, будем их дальше развивать», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее издания Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана сообщили, что в стране с 1 апреля заработает система учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит контролировать товары, проходящие через Казахстан для реэкспорта, до тех пор, пока они не достигнут конечного пункта назначения.
В конце февраля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал доклад, в котором зафиксирован рост экспорта европейских стран в соседние с Россией государства. В частности, экспорт стран ЕС в мае — июле 2022 г. в сравнении со средними показателями аналогичных доковидных периодов в 2017–2019 гг. сократился на 56% в направлении России, но при этом увеличился на 14% в направлении Казахстана. Также экспорт вырос в направлении Киргизии (на 84%), Армении (72%), Таджикистана (21%) и Грузии (19%). В ЕБРР заподозрили, что данный тренд связан с нежелательными для западных стран экономическими связями с Россией.