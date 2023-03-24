Путин обсудил с членами Совбеза развитие радиоэлектронной промышленности
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности обсудил развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 г. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер — речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 г. Правительство активно этим занимается на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к этой теме особенно высоко и работа идет интенсивно», — отметил глава государства.
С докладом перед Путиным по этой теме выступил вице-премьер Денис Мантуров. Он прокомментировал текущее состояние электронной и радиоэлектронной промышленности, а также описал перспективы развития этой отрасли до 2030 г.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и др.
Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. В предыдущий раз о нем сообщалось 17 марта. Тогда темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе вопросы экономического и политического характера, а также о сфере безопасности.