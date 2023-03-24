Путин обсудил с членами Совбеза развитие радиоэлектронной промышленности

«У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер — речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 г. Правительство активно этим занимается на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к этой теме особенно высоко и работа идет интенсивно», — отметил глава государства.