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Экономика

Путин обсудил с членами Совбеза развитие радиоэлектронной промышленности

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности обсудил развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 г. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер — речь идет о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 г. Правительство активно этим занимается на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к этой теме особенно высоко и работа идет интенсивно», — отметил глава государства.

С докладом перед Путиным по этой теме выступил вице-премьер Денис Мантуров. Он прокомментировал текущее состояние электронной и радиоэлектронной промышленности, а также описал перспективы развития этой отрасли до 2030 г.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и др.

Путин обсудил с членами Совбеза взаимодействие в Каспийском регионе

Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. В предыдущий раз о нем сообщалось 17 марта. Тогда темой обсуждения стали вопросы взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе вопросы экономического и политического характера, а также о сфере безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных