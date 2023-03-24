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Экономика

Дерипаска описал ситуацию в экономике США фразой «не выдержит кобылка»

Ведомости

Ситуация в экономике США очень проблемная из-за милитаризации, санкций и военных авантюр страны, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Об этом он написал, комментируя интервью CEO Starwood Capital Group Барри Стернлихта в эфире CNBC об очередном повышении ФРС ключевой ставки.

Все вышеперечисленное уже стоило США $33 тлрн, а «напечатать на халяву» более не получится, считает он. 

«Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», – написал он.

22 марта Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% годовых. Регулятор объяснил такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе, для чего и требуется дальнейшее ужесточение монетарной политики.

В своем пресс-релизе ФРС также заявила, что банковская система США является устойчивой, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в последнее время, имея в виду закрытие двух банков. Однако эти проблемы, как признали в ФРС, сделают кредитование менее выгодным для домохозяйств и предприятий, что окажет негативное влияние на экономическую активность, наем новых работников и инфляцию.

10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных