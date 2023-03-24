Дерипаска описал ситуацию в экономике США фразой «не выдержит кобылка»

В своем пресс-релизе ФРС также заявила, что банковская система США является устойчивой, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в последнее время, имея в виду закрытие двух банков. Однако эти проблемы, как признали в ФРС, сделают кредитование менее выгодным для домохозяйств и предприятий, что окажет негативное влияние на экономическую активность, наем новых работников и инфляцию.