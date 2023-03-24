Дерипаска описал ситуацию в экономике США фразой «не выдержит кобылка»
Ситуация в экономике США очень проблемная из-за милитаризации, санкций и военных авантюр страны, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Об этом он написал, комментируя интервью CEO Starwood Capital Group Барри Стернлихта в эфире CNBC об очередном повышении ФРС ключевой ставки.
Все вышеперечисленное уже стоило США $33 тлрн, а «напечатать на халяву» более не получится, считает он.
«Но тут еще и эта проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в региональных банках. Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», – написал он.
22 марта Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% годовых. Регулятор объяснил такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе, для чего и требуется дальнейшее ужесточение монетарной политики.
В своем пресс-релизе ФРС также заявила, что банковская система США является устойчивой, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в последнее время, имея в виду закрытие двух банков. Однако эти проблемы, как признали в ФРС, сделают кредитование менее выгодным для домохозяйств и предприятий, что окажет негативное влияние на экономическую активность, наем новых работников и инфляцию.
10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».