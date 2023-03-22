ФРС США повысила базовую ставку до 4,75-5%
Федеральная резервная система (ФРС) США решила повысить базовую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% годовых, следует из релиза регулятора.
В ФРС объяснили такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Для этого потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики, добавили там.
«Комитет [по открытым рынкам (FOMC)] твердо нацелен на возвращение инфляции к целевому значению в 2%», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе также указано, что банковская система США является устойчивой, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в последнее время, имея в виду закрытие двух банков. Однако эти проблемы, как признали в ФРС, сделают кредитование менее выгодным для домохозяйств и предприятий, что окажет негативное влияние на экономическую активность, наем новых работников и инфляцию.
«Степень влияния этих факторов остается неопределенной. Комитет будет уделять особое внимание инфляционным рискам», – отметил американский регулятор.
Целевой уровень по инфляции в США – 2%. В январе рост цен составил 6,4%, что ниже декабрьских 6,5%, но выше прогноза аналитиков в 6,2%. 1 февраля ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых.
10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».