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ФРС США повысила базовую ставку до 4,75-5%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США решила повысить базовую ставку на 0,25 п. п. до 4,75-5% годовых, следует из релиза регулятора.

В ФРС объяснили такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Для этого потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики, добавили там.

«Комитет [по открытым рынкам (FOMC)] твердо нацелен на возвращение инфляции к целевому значению в 2%», – говорится в сообщении.

В пресс-релизе также указано, что банковская система США является устойчивой, несмотря на трудности, с которыми она столкнулась в последнее время, имея в виду закрытие двух банков. Однако эти проблемы, как признали в ФРС, сделают кредитование менее выгодным для домохозяйств и предприятий, что окажет негативное влияние на экономическую активность, наем новых работников и инфляцию.

«Степень влияния этих факторов остается неопределенной. Комитет будет уделять особое внимание инфляционным рискам», – отметил американский регулятор.

Целевой уровень по инфляции в США – 2%. В январе рост цен составил 6,4%, что ниже декабрьских 6,5%, но выше прогноза аналитиков в 6,2%. 1 февраля ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых.

10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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