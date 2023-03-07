Американские фондовые рынки отреагировали падением на речь Пауэлла

Американские фондовые рынки отреагировали падением на речь ПауэллаФРС готова ускорить темпы повышения ставки для борьбы с инфляцией
ФРС США готова ускорить темпы повышения процентной ставки для борьбы с инфляцией, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете сената 7 февраля, начав двухдневную серию выступлений.
«Последние экономические данные оказались жестче, чем ожидалось. Это говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось», – цитирует Пауэлла Reuters.
Тренд на замедление инфляции сошел на нет в январе, отметил глава ФРС, и в ряде ключевых отраслей, включая сектор услуг, признаков снижения цен не наблюдается. Это «говорит о том, что инфляционное давление сейчас сильнее, чем мы предполагали на прошлом заседании», отметил Пауэлл.
Основные американские фондовые рынки отреагировали на речь Пауэлла снижением. Так, S&P 500 снижался на 0,96%, Dow Jones терял 1,11%, а NASDAQ – 0,34%.
Текущий прогноз Федрезерва предусматривает достижение ставки до 5-5,25%. Ближайшее заседание ФРС пройдет 22 марта – на нем будет озвучен и новый прогноз по ставке. Примерно половина инвесторов ожидает от ФРС 22 марта повышения ставки на 0,5 п. п., то есть до 5–5,25%, такой исход прогнозируют 51,31% трейдеров, следует из данных CME FedWatch Tool. Однако сопоставимое число инвесторов (48,69%) предполагает, что ставка повысится лишь на 0,25 п. п. – до 4,75-5%.
«Более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалась ранее», – подчеркнул он. Пауэлл добавил, что регулятор будет придерживаться прежнего курса до тех пор, пока не достигнет своей цели.
Целевой уровень по инфляции в США - 2%. В январе рост цен составил 6,4%, что ниже по сравнению с декабрьскими 6,5%, но выше прогноза аналитиков в 6,2%.
На 8 марта запланирована аналогичная речь Пауэлла в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.
Американские фондовые рынки отреагировали на сообщение Джерома Пауэлла довольно живо, поскольку ФРС США оказалась более способной проявить агрессию, чем ожидалось ранее, отмечает начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. Теперь все внимание рынка будет приковано к пятничным данным по рынку труда, которые могут определить дальнейшие шаги регулятора, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.