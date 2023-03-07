Американские фондовые рынки отреагировали падением на речь Пауэлла

Текущий прогноз Федрезерва предусматривает достижение ставки до 5-5,25%. Ближайшее заседание ФРС пройдет 22 марта – на нем будет озвучен и новый прогноз по ставке. Примерно половина инвесторов ожидает от ФРС 22 марта повышения ставки на 0,5 п. п., то есть до 5–5,25%, такой исход прогнозируют 51,31% трейдеров, следует из данных CME FedWatch Tool. Однако сопоставимое число инвесторов (48,69%) предполагает, что ставка повысится лишь на 0,25 п. п. – до 4,75-5%.