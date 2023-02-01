ФРС США подняла базовую ставку до 4,5-4,75% годовых

Последние макроэкономические данные говорят о скромном росте расходов потребителей и промышленного производства, добавили там. Рынок труда показал положительную динамику в течение последних месяцев, уровень безработицы остается низким. При этом в США сохраняется повышенная инфляция, хотя она и замедлилась немного в последнее время. Таким образом ФРС охарактеризовала факторы, которые повлияли на решение по ставке.