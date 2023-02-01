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Экономика

ФРС США подняла базовую ставку до 4,5-4,75% годовых

Ведомости

Федеральная резервная система США решила снова поднять базовую ставку, на этот раз она выросла на 0,25 п. п. – до 4,5-4,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

В ФРС отметили, что рост базовой ставки продолжится в дальнейшем, поскольку это необходимо для формирования устойчивой монетарной политики, способной вернуть инфляцию к цели в 2%.

Последние макроэкономические данные говорят о скромном росте расходов потребителей и промышленного производства, добавили там. Рынок труда показал положительную динамику в течение последних месяцев, уровень безработицы остается низким. При этом в США сохраняется повышенная инфляция, хотя она и замедлилась немного в последнее время. Таким образом ФРС охарактеризовала факторы, которые повлияли на решение по ставке.

Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам декабря снизился на 0,1% по сравнению с ноябрем, когда было зафиксировано, наоборот, его увеличение на 0,1%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 6,5%

Годовая инфляция продолжила замедление после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре и 8,2% в сентябре и июньского максимума в 9,1%, показав наименьший рост с октября 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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