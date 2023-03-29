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Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о партнерстве с ШОС

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Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о предоставлении королевству статуса партнера в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

«Утвержден меморандум о предоставлении Королевству Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении со ссылкой на решение кабинета министров.

Заседание саудовского правительства прошло под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. Наблюдателями в организации являются Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия, а странами – партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Процедуры предоставления статуса партнеров Саудовской Аравии, Египту и Катару начались в 2021 г.

27 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС. В июле 2022 г. Лавров также рассказал об «очереди» из стран по вступлению в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Тогда он уточнил, что интерес проявляет ряд арабских и азиатских стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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