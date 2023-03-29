Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о партнерстве с ШОС
Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о предоставлении королевству статуса партнера в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
«Утвержден меморандум о предоставлении Королевству Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении со ссылкой на решение кабинета министров.
Заседание саудовского правительства прошло под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. Наблюдателями в организации являются Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия, а странами – партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Процедуры предоставления статуса партнеров Саудовской Аравии, Египту и Катару начались в 2021 г.
27 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС. В июле 2022 г. Лавров также рассказал об «очереди» из стран по вступлению в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Тогда он уточнил, что интерес проявляет ряд арабских и азиатских стран.