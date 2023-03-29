Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о партнерстве с ШОС

27 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС. В июле 2022 г. Лавров также рассказал об «очереди» из стран по вступлению в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Тогда он уточнил, что интерес проявляет ряд арабских и азиатских стран.