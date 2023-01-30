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Путин обсудил с саудовским принцем сотрудничество в рамках ОПЕК+

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, говорится в сообщении.

Прошлый телефонный разговор между президентом РФ и саудовским кронпринцем состоялся в сентябре 2022 г. Тогда основной темой обсуждения было взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября 2022 г. договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн барр. в сутки, что является рекордом с 2020 г. В ответ на это США направили на рынок 10 млн барр. из стратегического запаса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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