Путин обсудил с саудовским принцем сотрудничество в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, говорится в сообщении.
Прошлый телефонный разговор между президентом РФ и саудовским кронпринцем состоялся в сентябре 2022 г. Тогда основной темой обсуждения было взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября 2022 г. договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн барр. в сутки, что является рекордом с 2020 г. В ответ на это США направили на рынок 10 млн барр. из стратегического запаса.