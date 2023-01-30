Путин обсудил с саудовским принцем сотрудничество в рамках ОПЕК+

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на встрече 5 октября 2022 г. договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн барр. в сутки, что является рекордом с 2020 г. В ответ на это США направили на рынок 10 млн барр. из стратегического запаса.