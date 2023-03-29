Минпромторг предложил в мае начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
Министерство промышленности и торговли предложило с мая 2023 г. по февраль 2024 г. провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, в том числе соков. Проект постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Провести с 15 мая 2023 г. по 1 февраля 2024 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков», – следует из текста документа.
В эксперимент должны войти воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, соки фруктовые, ореховые и овощные, квасы, компоты, морсы и др. Как следует из документа, оператором маркировки может станет «Оператор-ЦРПТ».
«Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков, в Российской Федерации, а также создание условий для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе», – сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В то же время Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») выступил против проведения такого эксперимента. Об этом «Интерфаксу» заявил президент союза Максим Новиков. «Старт эксперимента по маркировке безалкогольных напитков и соковой продукции считаем преждевременным», – сказал он агентству.
21 ноября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 июля 2023 г. акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.
Специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, подпадать под акциз не будут, ровно как и напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.