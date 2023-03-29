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Экономика

Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 4,3%

Ведомости

Годовая инфляция на неделе с 21 по 27 марта в России замедлилась до 4,3% после 5,9% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития.

В недельном выражении темпы роста цен замедлились до 0,05% после 0,1% на предыдущей неделе. С начала марта инфляция составила 0,17%, а с начала года – 1,47%, отмечает Росстат.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,14% после 0,03% неделей ранее. Такая динамика обусловлена тем, что плодоовощная продукция снова начала дорожать: цены на нее выросли на 0,98% после падения на 0,44% на предшествующей неделе. Макаронные изделия и крупы, молоко и яйца при этом продолжили дешеветь.

Цены на непродовольственные товары практически не изменились: их увеличение составило 0,1% после 0,9% неделей ранее. Электронные и бытовые приборы подешевели на 0,55% после 0,42% до этого. В сфере туристических услуг зафиксирована дефляция (-1,08% после роста цен на 2,96%), из-за чего в целом цены в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг снизились на 0,06% после роста на 0,35%.

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ЦБ в марте зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян на ближайший год до 10,7% с 12,2% в феврале. Последний раз на таком уровне инфляционные ожидания граждан были в июле 2022 г. Согласно прогнозу Банка России, в 2023 г. инфляция замедлится до 5–7%, а в 2024 г. – вернется к цели в 4%. Минэк ожидает инфляцию в этом году на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, а в 2024 г. вернется к цели в 4%.

Ближайшие месяцы годовая инфляция временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, когда цены взлетели после начала спецоперации, прогнозирует ЦБ.

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных