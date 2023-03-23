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Экономика

Мишустин заявил о возвращении экономики на траекторию роста

Ведомости

Спад российской экономики по итогам 2022 г. оказался умеренным, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.

«Спад — неизбежный в таких условиях — оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что Россия «выстояла» в условиях экономического давления, хотя это и «было непросто». Премьер отметил, что «такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз». Он напомнил, как в период пандемии российская экономика «прошла кризис увереннее многих западных стран».

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что России «предрекали обвал экономики», однако снижение ВВП в 2022 г. составило 2,1%. В середине марта глава государства отметил, что ожидает «существенного увеличения» российской экономики во II квартале.

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По оценкам Минэкономразвития, по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, при этом в 2024 г. ожидается, что рост российской экономики составит 2,6%. В феврале ЦБ улучшил прогноз по ВВП на 2023 г. — от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу.

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%, в 2024 г. вернется к цели в 4%. В феврале годовая инфляция в России замедлилась до 10,99% после 11,77% в январе. По словам Путина, инфляция в конце марта может оказаться ниже 4%.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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