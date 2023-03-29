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Экономика

Внешний долг России сократился в 2022 году на 21%

Ведомости

Внешний долг России за 2022 г. сократился на 21,1% ($101,8 млрд), составив на 1 января этого года $380,5 млрд, следует из данных Банка России.

«Внешний долг Российской Федерации снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам», – говорится в годовом отчете регулятора.

Внешний долг ЦБ и банков в 2022 г. сократился на $21,2 млрд до $93,4 млрд, а федеральных органов управления – на $17,2 млрд до $46,1 млрд. При этом уменьшение зафиксировано по суверенным ценным бумагам, номинированным как в рублях (на $13,4 млрд), так и в иностранной валюте (на $3,7 млрд). Внешний долг остальных секторов снизился на $63,3 млрд до $241 млрд.

По итогам года доля долгосрочных обязательств в общем объеме внешнего долга снизилась до 82,8% ($315 млрд), а доля краткосрочной задолженности – увеличилась с 16 до 17,2%. На долг в национальной валюте пришлось 32,1% внешних обязательств ($122,1 млрд), а в иностранной валюте – 67,9% ($258,5 млрд).

На 1 января госдолг РФ снизился до 16,7% ВВП с 26,2% годом ранее.

Как писали ранее «Ведомости», общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 г. выросла до 22,8 трлн руб. с 20,9 трлн по итогам 2021 г. Расходы на его обслуживание за январь – декабрь 2022 г. составили 1,33 трлн руб., или около 4% от всех трат федерального бюджета. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023–2025 гг., Минфин ожидал госдолг по итогам 2022 г. на уровне 23,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных