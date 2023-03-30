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Путин поручил провести на ВДНХ выставку-форум «Россия»

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Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023-2024 гг. в Москве на территории ВДНХ. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру и др.

Президент также поручил создать оргкомитет по подготовке и проведению выставки. Его председателем назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. В течение месяца Кириенко должен утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по подготовке и проведению форума, следует из указа.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Накануне, 29 марта, во время совещания с членами правительства Путин заявил, что российская экономика вышла на траекторию роста. При этом глава государства призвал чиновников не расслабляться и работать. Он заявил, что нужно «усилить положительные тенденции» в российской экономике.

Путин отметил, что экономика страны демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 г. Это произошло благодаря освоению российским бизнесом освободившихся после ухода западных компаний ниш, а также развитию связей с растущими странами Востока и Юга, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных