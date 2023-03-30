Путин поручил провести на ВДНХ выставку-форум «Россия»
Президент РФ Владимир Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» в 2023-2024 гг. в Москве на территории ВДНХ. Указ, подписанный главой государства, опубликован на портале правовой информации.
В документе говорится, что мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру и др.
Президент также поручил создать оргкомитет по подготовке и проведению выставки. Его председателем назначен первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. В течение месяца Кириенко должен утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по подготовке и проведению форума, следует из указа.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Накануне, 29 марта, во время совещания с членами правительства Путин заявил, что российская экономика вышла на траекторию роста. При этом глава государства призвал чиновников не расслабляться и работать. Он заявил, что нужно «усилить положительные тенденции» в российской экономике.
Путин отметил, что экономика страны демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 г. Это произошло благодаря освоению российским бизнесом освободившихся после ухода западных компаний ниш, а также развитию связей с растущими странами Востока и Юга, пояснил он.