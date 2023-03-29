Путин призвал не расслабляться в связи с выходом экономики на траекторию роста
Российским госслужащим не стоит расслабляться на фоне выхода экономики на траекторию роста, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Путин отметил, что экономика страны демонстрирует позитивную динамику с июля прошлого года. Это произошло благодаря освоению российским бизнесом освободившихся после ухода западных компаний ниш, а также развитию связей с растущими странами Востока и Юга.
«Однако возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», – отметил глава государства.
Путин также призвал правительство решать эти задачи быстро, «без лишней бюрократии и проволочек», поскольку введенные против РФ санкции могут негативно отразиться на экономике в среднесрочной перспективе.
Президент отметил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, но это не значит, что все проблемы на рынке труда решены. «Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране», – сказал он. В среднем по стране реальные доходы подрастают, но в ряде регионов это не так, поэтому Путин ожидает более активных действий от правительства при решении данной проблемы.
Глава государства добавил, что динамика доходов россиян является главным индикатором экономической политики государства. По его оценке, рост реальных доходов населения демонстрирует очень скромные цифры, но все же это движение в правильном направлении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что спад российской экономики по итогам 2022 г. оказался умеренным, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Премьер подчеркнул, что Россия «выстояла» в условиях экономического давления, хотя это «было непросто». Мишустин отметил, что «такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз». Он напомнил, как в период пандемии российская экономика «прошла кризис увереннее многих западных стран».
По оценкам Минэкономразвития, по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, при этом в 2024 г. ожидается, что рост российской экономики составит 2,6%. В феврале ЦБ улучшил прогноз по ВВП на 2023 г. — от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу.