Путин призвал не расслабляться в связи с выходом экономики на траекторию роста

Президент отметил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне, но это не значит, что все проблемы на рынке труда решены. «Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране», – сказал он. В среднем по стране реальные доходы подрастают, но в ряде регионов это не так, поэтому Путин ожидает более активных действий от правительства при решении данной проблемы.