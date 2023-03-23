В Минэкономразвития спрогнозировали видимый рост ВВП в 2023 году

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, напомнил, что аналитики оценивали падение российского ВВП двузначными цифрами, и спад действительно был неизбежен в таких условиях, но он оказался вполне умеренным: «Однако мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 г.», – сказал он.