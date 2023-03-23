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Экономика

В Минэкономразвития спрогнозировали видимый рост ВВП в 2023 году

Ведомости

Минэкономразвития ожидает «видимого роста» российской экономики в 2023 г., в апреле представят уточненный прогноз. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Решетников. 

«Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши позитивные ожидания по этому году. Ожидаемый видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициям и доходами населения», – сказал он (цит. по «Интерфакс»), не уточнив при этом, насколько значимым окажется рост. 

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, напомнил, что аналитики оценивали падение российского ВВП двузначными цифрами, и спад действительно был неизбежен в таких условиях, но он оказался вполне умеренным: «Однако мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 г.», – сказал он.

Ранее рейтинговое агентство АКРА спрогнозировало снижение ВВП России в 2023 г. на уровне 1-1,5% вместо прогнозируемых ранее 2,8%. Согласно базовому варианту, рост ВВП России в 2024 г. составит 0,8-1,8%, в 2025 г. – 0,4-1,6%. 

По оценкам Минэкономразвития, по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, при этом в 2024 г. ожидается, что рост российской экономики составит 2,6%. В феврале ЦБ улучшил прогноз по ВВП на 2023 г. — от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что России «предрекали обвал экономики», однако снижение ВВП в 2022 г. составило 2,1%. В середине марта глава государства отметил, что ожидает «существенного увеличения» российской экономики во II квартале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных